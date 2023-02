Sciatore 20enne trovato morto a bordo pista

È finita in tragedia la vacanza sulla neve di un turista 20enne della Repubblica Ceca sulle Dolomiti. Il corpo del ragazzo privo di vita è stato trovato a bordo di una pista da sci in Col de Varda a Misurina. Secondo una delle tante ipotesi il 20enne potrebbe essere finito contro un albero, forse a causa di un malore o per schivare altri sciatori.

Il ragazzo, in vacanza con alcuni connazionali, a impianto chiuso non si era presentato sul luogo dell?appuntamento e così sono partite le ricerche. Allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del soccorso alpino. Il corpo è stato trovato a metà pista attorno alle ore 17 di ieri, 16 febbraio 2023. Sembra che non ci siano testimoni dell?accaduto. Sarà l?autopsia a stabilire le cause del decesso.