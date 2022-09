Sciopero dei trasporti, passeggeri "intrappolati" nella metropolitana

Caos a Roma per lo sciopero dei mezzi pubblici. Circa duecento persone sono rimaste "imprigionate" alla stazione Cornelia della metro A. I fatti sono avvenuti questa mattina alle 8.30 circa. I passeggeri, scesi dal treno, hanno trovato i cancelli della fermata già chiusi dal personale che ha aderito allo sciopero. L'agitazione nella Capitale durerà fino alle 16.30 di oggi. Sul posto è intervenuta la polizia.

Come racconta RomaToday, diversi video dei passeggeri sono stati condivisi sui social network. In una delle cli un viaggiatore riprende i cancelli chiusi: "Siamo bloccati all'interno della stazione - le parole - . Non c'è presidio. Cancelli chiusi serrati". Videoracconto che prosegue: "Da circa mezz'ora non c'è personale né da un lato né dall'altro. La polizia ci ha detto mezz'ora fa che sarebbero arrivati i vigili del fuoco ad aprire. Evidentemente Gualtieri e la presidente Giuseppetti non solo si sono dimenticati di fare manutenzione alla scale mobili, hanno dimenticato i cittadini che tutti i giorni cercano di andare a lavorare e di spostarsi in metro per vivere la loro serenità della vita quotidiana a Roma. Ma forse è più opportuno lasciare le porte chiuse e bloccarli sotto la metro".

L'Atac, che gestisce il servizio di trasporto pubblico, ha poi diramato una nota di precisazione. "In relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli, Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. Atac si scusa con i propri clienti".