Ruba il telefono a una donna, poi abusa di lei: arrestato

Una donna peruviana di 37 anni è stata prima scippata a poi vittima di abusi mentre passeggiava per le vie di Milano. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì: la vittima è stata prima derubata del suo telefono cellulare, per poi essere palpeggiata nelle parti intime. L'autore del gesto, un ragazzo egiziano di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia.

Il 25enne, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è entrato in azione verso le 3.30 in via Padova. Lì, il ragazzo avrebbe sorpreso alle spalle la vittima e le avrebbe "strappato" il telefono, continuando poi a toccarla con violenza.

A bloccarlo sono stati gli agenti delle volanti, che hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti. L'uomo è stato arrestato con le accuse di rapina e violenza sessuale. La donna, che fortunatamente non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche, ha poi formalizzato la denuncia contro l'aggressore.