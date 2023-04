Non lo assumono al centro commerciale e scippa un'anziana: "Non ho resistito"

Lo rifiutano al colloquio di lavoro e in risposta ruba una borsa a un'anziana. Come riporta NapoliToday, un 38enne napoletano è il protagonista di questa storia, culminata in una violenta rapina ai danni di una 87enne di Novafeltria nel centro commerciale "Le Befane" di Rimini. L'anziana è ancora ricoverata nel reparto di terapia subintensiva dell'Infermi di Rimini. Davanti al giudice l'uomo ha sostenuto di non aver voluto far del male alla donna.

I motivi dell'aggressione all'anziana

Il rapinatore era uscito dal carcere lo scorso giugno e, come ha raccontato l'indiziato, lo scorso fine settimana era arrivato a Rimini a bordo di una Fiat 500 risultata rubata il 19 aprile nel bolognese con l'intenzione di cercare un lavoro come commesso in uno dei negozi del centro commerciale. I colloqui non sono andati come sperato, e quindi l'uomo avrebbe tentato di portare via la borsa della anziana che era incustodita sul carrello.

Il malvivente ha poi aggiunto che, una volta presa la borsa, non si è accorto dell'87enne che cercava di riprendersela e di essere partito a tutta velocità scagliando l'anziana sull'asfalto. "Non volevo farle del male" ha dichiarato. Il giudice ha comunque convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere, come spiega RiminiToday.

