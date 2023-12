Tenta di scippare una donna, ma viene circondata dagli altri cittadini

Stava tranquillamente aspettando che il semaforo pedonale diventasse verde, quando, nella mattinata di giovedì 28 dicembre, una donna si è improvvisamente sentita tirare la borsa da dietro. È successo a Pescara, vicino a Corso Umberto I, in pieno centro. Protagonista del tentato scippo una donna che, dopo aver pensato a uno scherzo di qualche amico, si è resa conto di come sia aumentata la forza impressa da chi stava provando a strapparle la borsa.

La vittima non ha mollato la presa con la conseguenza però di cadere riportando qualche escoriazione alle mani. Ma il tentativo di scippo non è di certo passato inosservato alle tante persone presenti in quel momento nella zona. E in tanti si sono scagliati contro la giovane responsabile dell'aggressione che è stata trattenuta dai cittadini che l'hanno circondata. Solo l'intervento di altre persone e degli agenti della polizia locale e dei carabinieri hanno evitato il peggio. L'autrice del tentato scippo è stata caricata dai militari dell'Arma e accompagnata in caserma.