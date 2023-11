Scompare dopo un'escursione: aveva inviato una foto alla moglie

Familiari e amici cercano di ottenere disperatamente notizie da oltre due giorni di Daniele Foghin, operaio 40enne friulano originario di Spilimbergo ma residente a Mozzecane, nel Veronese, scomparso poco dopo le 8.30 di mercoledì 1° novembre durante un'escursione. L'ultimo contatto proprio il giorno di Ognissanti. Aveva inviato una foto alla moglie scattata dalla cima del Corno d'Aquilio inviata alla moglie e prima di fare una diretta sul suo canale Instagram, "Dad in Trek". Poi il silenzio.

La moglie, in apprensione, ha sporto denuncia e lancia appelli dal profilo Instagram dell'uomo scomparso per ottenere ulteriori informazioni. Foghin, grande appassionato di escursioni a piedi e in bicicletta, documenta le sue imprese sui social network, dove è ormai conosciuto tra gli appassionati veronesi della montagna. Aveva fatto lo stesso lo scorso 1° novembre. Era partito prima dell'alba, intenzionato a completare un giro ad anello e rientrare a casa per l'ora di pranzo. Ha raggiunto la vetta del Corno d'Aquilio, da dove ha avuto l'ultimo contatto con la moglie e sui social. Lungo il tragitto e poco prima dell'ultimo accesso su Whatsapp, ha incrociato una escursionista cui avrebbe spiegato di voler raggiungere il sentiero dei Contrabbandieri. Da quel momento, di lui più nessuna traccia.

Al ritrovamento della vettura dell'uomo verso le 16 dello stesso 1° novembre, sopra località Fosse a Sant’Anna d'Alfaedo, è partita la task force delle ricerche, coordinata dalla prefettura, che ha richiamato sul posto carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico, e protezione civile. È stato fatto ricorso anche ai cani molecolari. Ma le ricerche diventano più difficili con il peggiorare del meteo. Si spera che, nella giornata di oggi 3 novembre, arrivino buone notizie.