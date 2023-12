Scomparsi due adolescenti: di loro nessuna notizia dal giorno di Santo Stefano

Spariti nel nulla. Due adolescenti, una 16enne di Agrigento e un 15enne di Favara, sono scomparsi: di loro non si hanno più notizie dalla sera di Santo Stefano. I genitori dei due giovani hanno già presentato denuncia ai carabinieri di Favara che hanno avviato le ricerche: i militari setacciano tutta la zona della provincia di Agrigento. I minorenni sarebbero scappati insieme e avrebbero portato con loro anche dei soldi.

I due ragazzi, pare, che abbiano portato via anche dei soldi, utili appunto per allontanarsi e trovare riparo da qualche parte. I carabinieri hanno anche ascoltato genitori e amici dei ragazzi. Nonostante gli sforzi delle pattuglie delle forze dell'ordine, gli adolescenti non erano stati ancora rintracciati: nessuno sa dove si trovino i giovani. Inoltre, nei giorni precedenti alla scomparsa, i ragazzi non avrebbero dato modo di pensare che avessero intenzione di scappare. È stata informata anche la Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.