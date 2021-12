Scomparso da ore, lo trovano sui binari in stato confusionale: salvato mentre arriva il treno

Salvo per miracolo grazie al tempestivo (e provvidenziale) intervento dei carabinieri. E' successo lunedì sera a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano: è qui che poco prima della mezzanotte, non lontano dalla stazione ferroviaria, un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dai militari della compagnia di Chiari mentre camminava sui binari. Probabilmente in stato confusionale, non si sarebbe accorto del treno che si avvicinava proprio davanti a lui: è stato trascinato via con la forza, appena in tempo.

La segnalazione di scomparsa

Inevitabile il successivo trasferimento in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che il 50enne si fosse allontanato di casa nel tardo pomeriggio: i familiari, preoccupati, avevano subito segnalato la sua scomparsa.

Tempo poche ore ed è stato individuato: come detto, in un probabile stato confusionale, stava passeggiando lungo i binari come se nulla fosse, senza rendersi conto che proprio in quel momento avrebbe rischiato la vita. Ma tutto si è risolto per il meglio, per fortuna.