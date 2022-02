Si allontana da casa: trovato mentre vaga a piedi a 125 km di distanza

Si è allontanato in mattinata dalla sua casa di Collegno, nel Torinese, ed è stato trovato nel tardo pomeriggio di giovedì sull'autostrada Torino-Savona, al casello di Millesimo (Savona), ossia a oltre 125 chilometri di distanza, da una pattuglia della polizia stradale di Mondovì, che aveva ricevuto poco prima una segnalazione di una persona che camminava a piedi. Intuita la situazione di pericolo, gli agenti si erano messi alla ricerca del segnalato ispezionando in modo accurato tutta l’area del casello autostradale, proseguendo poi verso il viadotto che costeggia il casello fino alla strada che conduce al centro abitato del di Millesimo.

Protagonista dell'accaduto è stato un ragazzo italiano di 22 anni che, in evidente stato confusionale, non era in grado di rispondere alle domande che i poliziotti gli rivolgevano tra cui come fosse riuscito ad arrivare lì. La famiglia, contattata dagli agenti, aveva già presentato denuncia di scomparsa. La madre si era particolarmente preoccupata poiché il ragazzo, autistico e affetto da diabete trattato con iniezione di insulina giornaliera, essendo a digiuno dalle prime ore del mattino si trovava in una condizione di forte rischio di crisi ipoglicemica. Per questo gli agenti sono subito andati in un supermercato e gli hanno acquistato qualcosa da mangiare, chiamando poi i sanitari. La famiglia lo ha recuperato in serata.