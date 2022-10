Scompare nei boschi: la moglie chiama i carabinieri, ma era in osteria

Esce di casa per andare a castagne, non fa rientro in serata e scattano le ricerche. Ma l'uomo era tranquillamente a cena in osteria. È successo ieri nella zona tra Borgofranco d'Ivrea, Andrate e Donato (Biella). Protagonista un 61enne di Borgofranco che, verso mezzogiorno, era uscito di casa in direzione Andrate, passeggiando nei boschi della zona. Verso sera, visto il mancato rientro, la moglie ha chiamato i carabinieri segnalandone la scomparsa.

Le ricerche si sono concentrate nella zona di Andrate, partendo dall'ultimo segnale del telefono cellulare dell'uomo che, per diverso tempo, ha squillato a vuoto. Intorno alle 21, dopo circa due ore di ricerche da parte di soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri, i militari sono riusciti a circoscrivere l'area d'intervento e a raggiungere il 61enne che, nel frattempo, si era spostato a Donato Biellese.

I militari lo hanno trovato in un'osteria di Lace, impegnato nella cena e ovviamente in ottima salute.