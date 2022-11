Protestano contro lo sgombero di 4 case occupate: violenti scontri tra manifestanti e polizia

Diversi contusi tra i manifestanti, circa una decina, e almeno tre tra le forze dell'ordine (un carabiniere, un agente della celere e un ispettore della Digos). Sono le conseguenze della veemente protesta di un gruppo di antagonisti che hanno manifestato di fronte alla sede Ater di Padova, in via Raggio di Sole, dopo lo sgombero avvenuto in mattinata in via delle Melette, con le forze dell'ordine che hanno eseguito, su ordinanza del gip del tribunale di Padova, il sequestro di quattro alloggi Ater occupati abusivamente.

Da qui la protesta, con il corteo che si è diretto verso la sede Ater. Proprio di fronte all'ingresso, riferisce PadovaOggi, si è scatenato il caos come documentato dal video in basso. Intanto, mentre sale sempre più la tensione, è già stata indetta per le 18 di questo pomeriggio, 9 novembre, una manifestazione di protesta sotto palazzo Moroni, sede del Comune.

Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Padova: video