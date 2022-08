Scontro tra un'automobile e una moto, morti due motociclisti

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto 2022 a Pianezza, nel torinese. Una Fiat Panda e una moto Bmw con due persone a bordo si sono scontrate con un dinamica in via di accertamento. Stando a quanto scrive TorinoToday, uno dei due motociclisti è morto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino in condizioni gravissime e ha perso la vita poco dopo. Le vittime sono due italiani residenti a Carmagnola: avevano 47 e 62 anni.

La conducente dell'auto, italiana di 51 anni residente a Torino, è stata trasportata all'ospedale di Rivoli in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rivoli e la polizia municipale.