Scontro tra bici e auto della polizia: morto un ragazzo di 33 anni

Grave incidente stradale mercoledì sera in corso Regina Margherita a Torino. Nello scontro tra una volante della Polizia e una bici, avvenuto intorno alle 20.30, il ciclista è rovinato a terra. A quanto si apprende a perdere la vita è stato un ragazzo di 33 anni. Inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari. L'uomo è deceduto sul posto. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale per stabilire l'esatta dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto della polizia viaggiava in direzione di Porta Palazzo mentre a quanto pare la bici attraversava sulle strisce. Resta da accertare però se il ciclista stesse attraversando a piedi e se l'impianto semaforico fosse funzionante al momento dell'incidente. Sta di fatto che per il 33enne non c'è stato nulla da fare.