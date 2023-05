Scontro tra due auto, morta una giovane ragazza

Incidente mortale nel ferrarese. Una ragazza di 23 anni ha perso la vita nello scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi 11 maggio su via Modena, nei pressi della curva per Renazzo a Cento, in provincia di Ferrara. Le due vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Ferito gravemente il conducente del veicolo, su cui la ragazza viaggiava come passeggera. Per la giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa dell'impatto. Il guidatore del mezzo, ferito gravemente, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Anche l'uomo a bordo dell'altra vettura coinvolta nel tragico incidente è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale di Cento.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono recati i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cento. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica: ciò che è certo è che una delle due vetture ha invaso la corsia opposta, provocando il frontale.