Scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito, i veicoli hanno preso fuoco

Terribile incidente stradale nel Mugello. È di tre morti e un ferito il bilancio di un violento scontro frontale avvenuto a Barberino di Mugello, Firenze, intorno alle 16.35 circa, il 25 dicembre. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare. Dopo lo scontro frontale, i vigili del fuoco hanno estratto da una vettura, che a seguito dell'impatto si è incendiata, un uomo per il quale non c'è stato nulla da fare. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda auto sono state estratte dai pompieri ma il personale medico ha solo potuto constatare il loro decesso. Una delle vittime aveva 58 anni, le altre due 29.

Sul posto personale dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia Borgo San Lorenzo, vigili del fuoco e 118.