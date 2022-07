Scontro frontale tra due auto, un morto

Tragico incidente stradale a Mazzano, in provincia di Brescia, dove un automobilista è morto, nel pomeriggio di oggi 13 luglio poco prima delle 17, in uno scontro frontale avvenuto lungo la statale 45bis.

Vittima dello schianto un 46enne di origini cingalesi che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto andando a invadere la corsia di marcia opposta, da dove stava arrivando un'altra vettura. Per il 46enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Il secondo automobilista, un 32enne, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

La strada statale 45 bis 'Gardesana occidentale' è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Lo comunica in una nota Anas, presente sul posto insieme a Polizia stradale e vigili del fuoco, "per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile".