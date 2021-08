Entra in chiesa in motorino e sgomma fino all'altare

Al momento non ci sono denunce. Un ragazzo è entrato in sella allo scooter nella chiesa di San Pio V a Cattolica, nel Riminese. Ha attraversato la navata centrale, ha sgommato davanti all’altare e, sotto gli occhi sbalorditi dei fedeli, è poi uscito "dando gas". Il video è immancabilmente finito sui social, condiviso subito sulla pagina “Chiacchiere tra cattolichini".

L'indignazione e i commenti, più o meno ironici (centinaia), si alternano: la vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine. Lo scooterista, un ragazzino se ci si basa sulla voce registrata nel filmato in cui non smette di ridacchiare e fare battute, è entrato agevolmente nel luogo sacro attraverso la comoda pedana per disabili. I fatti risalgono a due giorni fa. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri anche dal parroco. Messa del mattino movimentata per il gruppetto di anziani presenti, ma c'è da poco da ridere.