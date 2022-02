Bimbo travolto e ucciso da uno scooter pirata

Stavano attraversando la strada quando è sopraggiunto uno scooter di grossa cilindrata che dopo avere travolto i passanti si è poi allontanato a tutta velocità: un bambino di 15 mesi è morto e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari.

Il motociclista che si trovava alla guida dello scooter, un Tmax nero, è fuggito subito dopo lo schianto ed è attualmente ricercato.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto, in via Cadello, ci sono gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi. Sono già scattate le indagini e le ricerche per rintracciare la persona alla guida del mezzo.

++ notizia in aggiornamento ++