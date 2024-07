Gabbie, escrementi e catene: agenti scoprono canile lager

Un vero e proprio luogo dell'orrore. A Palermo gli agenti della polizia di stato hanno scoperto un'abitazione piena di cani tenuti in condizioni da incubo. Alcuni erano legati con catene fissate ai tavoli della veranda o al frigorifero, mentre quelli più piccoli, piccoli chihuahua e bulldog francesi di pochi anni, erano rinchiusi in gabbiette per uccelli.

In totale i cani presenti nell'abitazione erano 25. Il blitz è avvenuto dopo le numerose segnalazioni da parte dei vicini allertati dal cattivo odore che emanava dall'abitazione. Temevano che nell'abitazione potesse esserci il corpo senza vita di qualcuno, c'erano invece decine di animali tenuti in condizioni terribili.

Ggli animali sono stati sequestrati per accertamenti. L'appartamento al piano terra con giardino e veranda aveva la ringhiera oscurata con dei grossi teli da giardino. Sono intervenuti anche i veterinari dell'Asp (l'azienda sanitaria provinciale). Gli animali erano detenuti tra escrementi, sporcizia e in condizioni igenico-sanitarie molto critiche, alcuni affetti da patologie gravi. Sono stati tutti affidati a un'associazione di volontariato. Molti cani sarebbero risultati privi del microchip e solo per alcuni è stato possibile ricostruirne la provenienza. Il padrone di uno di questi, per esempio, è risultato essere un uomo che alcune settimane fa è stato richiuso in carcere

Nel corso del controllo sul canile abusivo la polizia ha denunciato due palermitani, M.G. 38enne e B.M. 46enne, accusati di abbandono e maltrattamenti di animali. Gli agenti sono entrati in casa grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Indagini sono in corso per stabilire la provenienza degli animali e a chi erano destinati. ll sospetto degli investigatori è che si tratti di un allevamento abusivo e che gli animali, tutti di razze ricercate sebbene privi di pedigree, possano essere stati utilizzati per fare "cucciolate" e lucrare poi sulla compravendita illegale dei cuccio