Scoperto finto medico: aveva presentato un cv falso all'azienda

Indossava il camice bianco, aveva al collo un fonendoscopio e firmava ricette. E poi aveva falsi profili social per darsi un tono. Peccato però che di vero non c'era nulla, se non il nome. Rubato. Il furto dell'identità di un vero dottore, per non aver problemi con la presunta iscrizione all'albo. E infine, visite vere, con pazienti, diagnosi e terapie vere pur non avendo i requisiti né le capacità. Un falso medico endocrinologo è stato scoperto e denunciato alla procura di Milano, scrive MilanoToday.

Si tratta di una donna, G. P. che ha lavorato per un breve periodo di prova presso le strutture di Società e Salute Spa, azienda con 35 poliambulatori attivi tra Lombardia, Bologna e Roma. La finta dottoressa aveva ingannato tutti. I pazienti visitati dalla sedicente esperta, informa adesso la società, verranno contattati e sarà offerto loro un controllo gratuito.

La truffa è emersa dopo che l'azienda ha effettuato i controlli sugli operatori sanitari prima di completare le assunzioni. Dalla verifica, spiega la società in una nota, è emerso che uno dei medici che lavorava nel periodo di prova con l'azienda, la finta endocrinologa G. P., "aveva messo in essere una elaborata truffa ai danni nostri e di altri istituti sanitari, producendo falsi profili e curriculum vitae su Linkedin e altri social media, presentando documenti d'identità riportanti falsamente la professione, forgiando titoli di studio e di specializzazione contraffatti e impossessandosi dell'identità di un medico omonimo per l'iscrizione all'Albo".

La truffatrice è stata scoperta grazie a un'approfondita e complicata verifica della società, che ha prontamente denunciato il raggiro alla procura di Milano.