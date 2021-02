Il torneo di scopone in piazza senza mascherine, con alcol e pubblico che fa il tifo

Tutto era stato organizzato nei minimi dettagli, con tanto di tavoli da gioco allestiti in parallelo, pubblico e alcolici per affrontare meglio la tensione agonistica. Ma la sfida in piazza è stata interrotta dalla polizia e sono scattate le multe. Si stavano sfidando a scopone scientifico ma erano in strada, assembrati, in violazione delle norme anti covid: è successo a Palermo, in piazza Cupani. A notare l'assembramento sono state una pattuglia del commissariato Brancaccio e altre dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico impegnate in appositi pattugliamenti in chiave anti covid.

Il torneo di scopone in piazza a Palermo senza mascherine, con alcol e pubblico che fa il tifo

Secondo quanto reso noto c'erano circa "una trentina di giovani, sorpresi senza mascherina a sfidarsi e incitarsi sulle panchine, per l’occasione trasformate in tavoli da gioco di un torneo improvvisato. Carte alla mano e alcol a disposizione, gli astanti impegnati in una gran caciara". Alla vista dei poliziotti, due "tavoli da gioco" si sono sciolti spontaneamente e i giovani si sono allontanati, un terzo gruppo ha invece deciso di sostare, manifestando insofferenza al controllo.

I componenti hanno giustificato la loro presenza sostenendo che, nonostante la violazione delle norme, non facevano qualcosa di male. Sono quindi scattate le sanzioni da 400 euro ciascuno per sette ragazzi, sei dei quali sono risultati gravati da precedenti penali.