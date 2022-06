Scoppia una bottiglia di alcol denaturato: ragazza ricoverata per lesioni e ustioni

Dramma sfiorato ad Albanella, cittadina in provincia di Salerno, dove nei giorni scorsi una ragazza di 25 anni è rimasta ustionata probabilmente in seguito allo scoppio di una bottiglia di alcol denaturato, mentre si trovava nella sua abitazione. La ragazza ha riportato lesioni e ustioni su buona parte del corpo. La giovane ora si trova a Brindisi, ricoverata presso il reparto grandi ustionati dell'ospedale. Non vi erano posti al presidio di Napoli.

L'incidente si sarebbe verificato in casa, martedì sera, con l'esplosione della bottiglia forse dovuta all'eccessivo calore o perché esposta vicino ad una fonte di calore specifica. La ragazza sarebbe stata a quel punto ferita dalle fiamme, generate dopo la rottura del contenitore. Un primo soccorso è avvenuto presso l'ospedale di Roccadaspide, per le prime cure. Poi si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale pugliese specializzato per quel genere di ferite. La 25enne si trova ricoverata in terapia intensiva.

Cos'è l'alcol denaturato? La denaturazione è un processo chimico grazie al quale l'alcol etilico, commestibile, viene reso imbevibile. Nei Paesi occidentali l'alcol è tassato, per limitarne l'abuso, ma è anche un importante solvente industriale. Se la tariffa degli alcolici da banco valesse anche per l'alcol usato per altri scopi, le industrie dovrebbero affrontare dei costi di produzione insostenibili. Ottengono invece un'esenzione fiscale purché rendano l'alcol imbevibile, denaturandolo. Per farlo si utilizzano additivi di varia natura, che hanno odori particolari (per gli alcol usati come disinfettanti) o che sono tossici (alcol industriali): canfora, olio di ricino, acetone, kerosene metanolo, aldeidi, isopropanolo, benzene. Infine l'alcol viene colorato, generalmente in rosa, per renderlo riconoscibile.