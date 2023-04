Esplode conduttura del gas: grave operaio

Grave incidente sul lavoro oggi 27 aprile a Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito per un'esplosione mentre effettuava dei lavori su una conduttura del gas.

Come si legge su FoggiaToday, l'incidente si è verificato poco prima delle 16 in via Roma. Durante dei lavori di scavo per l'Acquedotto Pugliese sarebbe stata danneggiata una condotta del gas, da qui la richiesta di ripristino della rete. L'esplosione sarebbe stata provocata da un cortocircuito, scoppiato dopo il collegamento di una saldatrice a un generatore. C'è stato un scoppio e poi una fiammata. Subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale a Bari, l'operaio è in gravi condizioni.

A fuoco anche un furgone parcheggiato in strada, mentre l'onda d'urto ha investito finestre e balconi delle vicine abitazioni (molte delle quali disabitate). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e i carabinieri. Gli operatori del 118, insieme ai volontari della protezione civile, hanno soccorso anche un'anziana che vive in zona, rimasta intossicata.