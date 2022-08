Mangiano pesce, malori e svenimenti: gruppo di ragazzi finisce la vacanza in ospedale

Tutti a cena insieme in un locale di Monza e il giorno dopo tutti in ospedale per un'intossicazione alimentare. Vacanza da incubo per un gruppo di 17 giovani scout originari di Anversa, in Belgio.

Nella serata di ieri, domenica, la comitiva era a Bergamo quando sono iniziati i primi sintomi: svenimenti, capogiri, pallore, vomito per tutto il gruppo. E' stato dato l'allarme e son accorse cinque ambulanze. I ragazzi sono stati visitati e portati in ospedale. Alcuni sono stati condotti al Papa Giovanni XXIII, altri al Bolognini di Seriate, altri ancora al Policlinico di Ponte San Pietro. Per tutti la stessa diagnosi di intossicazione alimentare dopo la cena a base di pesce.