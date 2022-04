Una scritta omofoba è comparsa sulla targa dedicate all'attivista lgbt+ Ottavio Mai

Un insulto omofobo al posto della parola 'omosessuali'. La targa dedicata a Ottavio Mai, attivista e regista per i diritti lgbt+ a cui è dedicato il circolo di Arcigay Torino, è stata vandalizzata oggi 25 aprile. Lo ha denunciato la stessa associazione, che ricorda come "questo terribile atto, compiuto da ignoti, accade ad un giorno dall'inizio del Lovers Film Festival di cui Ottavio Mai, insieme a Giovanni Minerba, fu fondatore", previsto per domani 26 aprile.

A scoprirlo è stato lo stesso Giovanni Minerba che ha commentato così: "Come ogni anno, quando arrivo a Torino vado a salutare Ottavio e, oggi ho dovuto constatare una cosa bruttissima e oltraggiosa. Non siamo ancora un Paese civile e dobbiamo ancora leggere queste immonde considerazioni. Peccato poi che capiti a Torino, capitale dei diritti e all’avanguardia nella lotta per i diritti".

Indignazione anche da parte della direttrice della storica kermesse cinematografica Vladimir Luxuria: "La via intitolata a Ottavio Mai per me è importantissima. Lui e Giovanni Minerba hanno fondato il festival che io, ora, ho l’onore di dirigere. Una via dedicata alla memoria di un grande attivista e intellettuale. Questa scritta dimostra che esiste ancora troppa omofobia vigliacca", condanna Luxuria, ripresa da TorinoToday.

Sopra la targa sull'indicazione della via è stata tracciata anche la scritta' 'La guerra in Ucraina. E' ora'.