Scritte no vax sul muro del cimitero: "Bimbo vaxato, o morto o sempre malato"

"Vaccini infarti nei bambini" o "Bimbo vaxato, o morto o sempre malato". Sono alcune delle frasi comparse oggi 30 gennaio sul muro di cinta del cimitero di Arconate (Milano). La firma è del presunto gruppo No Vax "V.V.". La denuncia arriva dal sindaco Sergio Calloni, che ha pubblicato le immagini delle scritte sul suo profilo Facebook.

"Questa mattina ci siamo svegliati così ad Arconate! Il nostro cimitero imbrattato e violato da scritte - scrive il primo cittadino -. Ci hanno rotto panchine nei parchi, giochi, lampioni, cestini dell'immondizia, recinzioni, paletti dissuasori. Non ho mai fatto proclami e non voglio farlo oggi perché incentiverei questa voglia di danneggiare la cosa pubblica a quei pochi senza cervello che, per colpa loro, impediscono a tutti di usufruire di servizi pagati da tutta la comunità. Il fatto che non abbia mai scritto nulla non significa che sia insensibile a tali atti - prosegue - . Tanti responsabili di gesti del genere sono stati individuati e multati. Altri sono attenzionati dalle forze dell'ordine. 'Chi non denuncia si rende complice' questo è quello che dico sempre ai ragazzi nelle compagnie che sappiamo critiche. Ma attenzione a giudicare perché non sempre sono ragazzi a essere responsabili di tali atti, a volte, anzi spesso, sono persone insospettabili".

Il sindaco si rivolge poi ai cittadini "che hanno visto o possono sapere chi è stato a fare una cosa del genere". "Voglio fare un appello a chi possiede una sola videocamera orientata verso il cimitero - spiega -. Scrivetemi in privato e passerò le informazioni a chi farà le indagini per individuare i responsabili di questo gesto deprecabile. Oggi sporgerò denuncia (per ora) a ignoti".

