I figli si drogano, il padre scrive alla polizia e fa arrestare lo spacciatore

Ha preso carta e penna e ha scritto alla Polizia Locale di Brescia: "La droga sta rovinando i miei figli". Una lettera colma di disperazione firmata dal padre di due giovani alle prese, così pare, con una forte dipendenza da sostanze stupefacenti. Grazie al suo grido d'aiuto qualcosa si è mosso e gli agenti del comando di Via Donegani sono riusciti a risalire al presunto pusher. Si tratta di un tunisino di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine in quanto già arrestato, sempre per spaccio, circa un decennio fa.

Non un pesce piccolo, anzi: pare fosse in grado di rifornire Brescia, l'hinterland e di andare anche fuori provincia. L'uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo della sua auto. Nascoste in un vano ricavato dietro l'autoradio c'erano decine di dosi di droga pronte alla vendita.

Inevitabile la successiva perquisizione in casa. Nel suo appartamento sono stati individuati e sequestrati due panetti di eroina da circa 1,4 chilogrammi complessivi, e altri 30 grammi di cocaina. Poi soldi in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 57enne è ora finito in carcere. A breve è attesa l'udienza di convalida.