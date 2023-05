Si è imbucato nello spogliatoio del Napoli per festeggiare lo scudetto: tifoso denunciato

L'esultanza per lo scudetto del Napoli porta un tifoso in tribunale. È stato denunciato il supporter azzurro che lo scorso 4 maggio si è imbucato negli spogliatoi del Napoli a Udine, la sera in cui la squadra è diventata matematicamente campione d'Italia.

Il primo ad accorgersi della sua presenza è stato il difensore Amir Rrahmani che, rivolgendosi ai compagni di squadra ha detto in dialetto: "Ma questo chi è?". Gaetano Iavarone, difeso dall'avvocato Sergio Pisani, è stato convocato oggi in Questura a Napoli dove la Digos gli ha contestato gli addebiti nei suoi confronti formulati dalla Procura di Udine. La particolare tenuità dei fatti contestati, però, potrebbe escluderne la punibilità.