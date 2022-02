Entra a scuola e accoltella un compagno di classe

Paura all'Istituto professionale Leon Battista Alberti di Rimini, dove un ragazzo è stato accoltellato da un compagno e adesso è in ospedale. L'episodio oggi, 9 febbraio, in una delle aule dedicate alle lezioni di tecnica. Come riporta RiminiToday, aggressore e vittima hanno 14 anni. Non si conoscono i motivi che hanno portato a tanta violenza, sembra però che i due avessero già avuto discussioni in passato. Sul posto, oltre ai sanitari, la polizia.