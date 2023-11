Professoressa rimprovera un alunno, lui la prende a pugni

Ancora alunni violenti contro gli insegnanti. Una professoressa dell'Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli, è stata aggredita da un alunno. Il ragazzino, 15 anni, si è scagliato contro la donna, 64 anni e le ha dato un pugno al petto. Pare che la violenza sia stata innescata da un rimprovero.

L'episodio è avvenuto ieri, 23 novembre, e la docente si è recata in ospedale per farsi visitare. Non ha riportato gravi conseguenze ma è sotto choc. Al momento non risulta sia stata presentata una denuncia. Nella scuola, probabilmente allertati da altri docenti, sono intervenuti i carabinieri e il ragazzino è stato riaffidato ai genitori.

