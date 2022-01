Studente di prima media accoltella il bidello

Attimi di panico oggi 17 gennaio nella scuola media Capograssi di Sulmona, nell'Aquilano. Uno studente di undici anni, della prima classe, ha accoltellato un collaboratore scolastico. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni. Ha riportato una ferita a un fianco.

Il ragazzino ha poi tentato di nascondere il coltello, che è stato ritrovato e sequestrato dalla polizia. Gli agenti stanno lavorando per riscostruire l'esatta dinamica e le motivazioni di tanta violenza.