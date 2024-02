Scuolabus si schianta contro un tir, sfiorata una tragedia

Per un attimo si è temuto il peggio. Nella prima mattinata di giovedì 8 febbraio, lungo una stretta strada che costeggia le campagne di Leno, in località cascina Finiletto (Brescia) uno scuolabus è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale. Il pulmino adibito al trasporto degli studenti, ha tamponato violentemente il rimorchio di un mezzo pesante, accartocciandosi su di esso.

Il dramma sfiorato

Per lunghissimi istanti si è temuto che lo scuolabus fosse pieno, ma per fortuna i soccorritori hanno dovuto assistere solo il conducente dello scuolabus, l'unico presente al momento dello schianto. L'uomo alla guida era un sessantenne che avrebbe riportato traumi e ferite ma non risulterebbe in pericolo di vita.

I soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto, oltre a un'ambulanza e a un'automedica , sono stati inviati i vigili del fuoco. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso e poi ricoverato in codice giallo. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, ora al vaglio dei carabinieri che accerteranno cause e responsabilità.