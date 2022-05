Scuolabus finisce in una scarpata: due feriti

Tragedia sfiorata a La Spezia, dove uno scuolabus è uscito fuori strada, finendo in una scarpata nei pressi di via Aurelia. A bordo vi erano soltanto due adulti e nessun bambino: l'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, giovedì 19 maggio: al momento non sono ancora state chiarite le cause dell'incidente. Sul posto sono arrivati la polizia municipale, la polizia di Stato e i carabinieri: la strada è rimasta chiusa per consentire il recupero del mezzo, adagiatosi su un fianco lungo un pendio boscoso. Un'operazione complessa, come mostrano le immagini pubblicate su Twitter dai vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto poco prima di uno svincolo che conduce alla Variante Aurelia al di sopra di Piazzale Ferro e, fortunatamente, nessun bambino si trovava a bordo. Il conducente del bus e la sua accompagnatrice sono le due persone rimaste ferite: i sanitari del 118 li hanno soccorsi,stabilizzati e trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.