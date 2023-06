Si sdraiano sulla strada mentre sfrecciano le auto: è la nuova sfida social

Sdraiarsi sulla strada mentre le automobili sfrecciano: è una nuova sfida ad alto rischio che si sta diffondendo sui social media. Questa ennesima moda pericolosa desta preoccupazione, dopo l’incidente (in cui è morto un bambino) provocato a Roma dagli Youtuber alla guida di un auto di grossa cilindrata. Il fenomeno è stato rilevato nel Torinese, lungo la strada provinciale che collega Candiolo a Vinovo.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Stampa, la sera del 19 giugno, attorno alle 22,30, una donna che stava rientrando a Candiolo in auto ha notato da lontano una sagoma lungo la corsia opposta a quella che stava percorrendo. Solo in quel momento, la conducente ha notato che, sdraiato sulla strada, c'era un ragazzino di 15-16 anni, che si è alzando poi di scatto prima dell'arrivo delle vetture in transito. Vicino a lui, c'erano almeno altri suoi due coetanei, che ridevano per la bravata del minorenne.

I giovani sono stati immortalati da una telecamera di sorveglianza della polizia locale, dove si nota chiaramente uno del gruppo sdraiarsi sulla strada, parallelo alla corsia, e poi scattare a lato della carreggiata quando sente il rumore di un veicolo arrivare.

Il fenomeno è stato segnalato da alcuni automobilisti, che mentre percorrevano la strada che collega Candiolo a Vinovo, hanno notato la bravata. Si tratta di una delle cosiddette "challenge" che vengono diffuse attraverso i social e che per il processo di emulazione rischiano di mettere a rischio la vita di giovanissimi.