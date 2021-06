Secchiata d'acqua e (forse) candeggina dalla finestra: ragazza finisce in pronto soccorso

Una ragazza di circa 20 anni si è recata al pronto soccorso di Voghera (Pavia) dopo che una secchiata di acqua, contenente forse della candeggina o del detersivo, l'ha raggiunta in testa. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La giovane, stando a quanto appreso, era fuori da un bar - dove si trovavano numerosi altri ragazzi - e sarebbe stata colpita al volto. A quanto sembra la 20enne sta bene e non ha riportato lesioni mentre non è stata ancora identificata l'abitazione dalla quale è stata lanciata l'acqua, probabilmente da qualcuno della zona che, irritato dalla movida, voleva mettere fine al baccano in strada. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che stanno cercando di capire chi ha lanciato il liquido e cosa contenesse.

La ragazza si è recata in ospedale perché spaventata dopo aver sentito un odore sgradevole e aver avvertito del bruciore agli occhi. Poco dopo la giovane è stata dimessa senza gravi problemi e non ha riportato lesioni gravi. L'indagine dei militari scatterà soltanto se lei stessa formalizzerà una querela in caserma.