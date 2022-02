Segregata per mesi dal marito scende in strada e chiede aiuto ai passanti

Una donna di 46 anni di nazionalità pakistana è riuscita a fuggire dalla casa dove era stata segregata da diversi mesi e maltrattata dal marito. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri a Pescara. La 46enne ha approfittato dell'assenza dell'uomo per fuggire da quella che era diventata una prigione. Scesa in strada in corso Vittorio Emanuele II ha chiesto aiuto ai passanti che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia. La donna è stata trovata in stato di shock e con varie ecchimosi su tutto il corpo specialmente sul volto ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti mentre la polizia si è messa subito alla ricerca dell'uomo che potrebbe essere anche fuori dalla nazione.