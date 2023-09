L'operaio che si fa selfie con i cadaveri esumati (mettendogli sigarette in bocca e birra nella bara)

Il gusto per il macabro rischia di costargli molto caro. Un giovane operaio di Bolotana (Nuoro), comune nel cuore della Sardegna, nel Marghine, è sotto processo per vilipendio. Il caso è finito negli scorsi giorni nelle mani del giudice del tribunale di Oristano. I fatti risalgono al 2018.

Il ragazzo aveva scattato alcuni selfie accanto alla salma di un anziano e aveva messo all'interno della bara una bottiglia di birra. In un altro caso era stato immortalato accanto alla salma di una anziana a cui aveva piazzato in bocca una sigaretta. Come è stato possibile? In quel periodo, come riportano oggi i quotidiani locali, M.C. lavorava per conto di una ditta alla quale il Comune aveva affidato l’incarico di riesumare le salme di persone morte anni prima, per la necessità di recuperare spazi nel cimitero del paese.

Gli scatti "incriminati" avevano iniziato a circolare sulle app di messaggistica, fino a essere notati anche dall'assessore ai servizi cimiteriali, che aveva denunciato tutto ai carabinieri. Il 3 novembre prossimo a Oristano è stata già fissata la nuova udienza.

Continua a leggere su Today.it...