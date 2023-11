Malore alla guida: papà muore davanti ai suoi bambini

Si è sentito male alla guida, a causa di un malore improvviso che qualche ora più tardi gli è costato la vita. Accorgendosi del sopraggiungere dell'infarto, ha cercato di accostare sul ciglio della strada, arrestando la corsa della sua vettura contro un cartello stradale. A bordo dell'auto c'erano anche i due figli di 10 e 14 anni. Solo ferite lievi per i ragazzi, mentre il papà è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni: è morto poco dopo. La vittima è Sem Togni, 47enne di Nembro, originario di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto sabato sera, 4 novembre, proprio ad Alzano.

L'uomo alla guida, geometra in un'impresa edile, ha perso il controllo della sua auto lungo via Europa, strada in rettilineo, ed è finito contro un palo di un segnale stradale sul ciglio della carreggiata. Praticamente illesi i ragazzi, ma comunque accompagnati in ospedale per accertamenti: gravi le condizioni del padre, soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa e trasferito in codice rosso all'ospedale Bolognini di Seriate, dove poi l'uomo è deceduto.

Tutto è successo intorno alle 20.30. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria: martedì i funerali.

