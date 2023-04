Sembra morto, arrivano i soccorsi: lui si sveglia e picchia madre e poliziotti

Sembra morto, ma non lo è, e scoppia il parapiglia. Come riporta PerugiaToday, un uomo è stato trovato riverso in un'auto nel parcheggio di un supermercato, suggerendo fosse successo qualcosa di grave. Succede a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia: sul posto sono arrivati polizia, 118 e anche i familiari. Ma lui si sveglia e aggredisce la madre e i poliziotti: arrestato. Il 44enne, di origini albanesi, è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo diversi precedenti penali: ricettazione, riciclaggio, associazione per delinquere, ingresso illegale, furto aggravato, apertura abusiva di locali aperti al pubblico, false attestazioni a Pubblico Ufficiale, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

