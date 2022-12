Il mercato nero del seme: "Per 15mila euro ti metto incinta a colpo sicuro"

Luca Abete nel servizio di Striscia la Notizia ha scoperto un vero e proprio mercato nero del seme, dedicato a coppie gay o aspiranti madri single che non potrebbero usufruire della fecondazione artificiale. Non solo: l’inviato campano ha intercettato anche uomini disposti a promettere gravidanze in cambio di denaro. L'atto sessuale in totale anonimato vede anche uomini sposati donare il proprio seme ai fini riproduttivi.

"E' una pratica criminale, perchè espone pazienti e i potenziali nascituri a rischi sanitari gravi per malattie genetiche o infettive", denuncia Cristofaro De Stefano, direttore di fisiopatologia della riproduzione del Moscati. E non finisce qui, Abete ha scoperto anche un uomo che per 15mila euro promette di ingravidare una donna a colpo sicuro.