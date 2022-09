Paura alla cena elettorale di Forza Italia, il senatore salva la vita a una donna

Il senatore Antonio Barboni ha salvato la vita a una donna colpita da un malore. Ieri giovedì 22 settembre si è tenuta la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia al Ristorante Aurora di Riccione con la presenza delle candidate Elena Vannoni e Rosaria Tassinari e dei Senatori Antonio Barboni ed Enrico Aimi, con circa cento invitati. Come riporta RiminiToday, durante la cena una donna anziana si è accasciata all'improvviso al suolo. Dopo attimi di panico, il senatore Antonio Barboni, medico legale, è intervenuto e ha impedito il peggio.

Il Senatore ha fatto sdraiare la signora anziana facendo tutte le manovre salvavita necessarie in attesa poi dell'intervento del 118. La signora fortunatamente è fuori pericolo e ringrazia il senatore Barboni per la sua prontezza e per la sua competenza medica che ha garantito la sua incolumità. "Tutto è bene quello che finisce bene" ha detto Barboni.