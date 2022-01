25 persone ballano senza mascherina: multe per tutti e discoteca chiusa

Più della metà dei clienti non indossava le mascherine di protezione contro il covid e alcuni di loro stavano ballando, nonostante la sospensione, fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche.

A incappare nei controlli dei carabinieri, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio, una discoteca di Milano. All'interno del locale c'erano 55 persone, di cui 25 sprovviste dei dispositivi di protezione. I militari hanno quindi multato per 400 euro il titolare del locale, un italiano di trentaquattro anni, a cui è stata anche notificata la chiusura della discoteca per un giorno. La stessa multa verrà comminata alle persone scoperte senza mascherina, tutte identificate.

Altre multe sono state comminate a un bistrot di via Pio IV (zona San Lorenzo) e ad una tavola fredda di viale Gabriele D'Annunzio (zona Darsena). Entrambi i locali, controllati dai carabinieri col supporto del Nas, presentavano carenze igienico-strutturali. Nella stessa nottata, la polizia locale ha controllato un'altro locale: in questo caso le persone sorprese a ballare senza mascherina sono state circa 150. Il locale è stato chiuso per cinque giorni.