L'uomo che si rifiuta di mettere la mascherina e dà un pugno e morde un carabiniere sul treno

Si rifiuta di indossare la mascherina a bordo del treno della linea Cumana e sferra un pugno al maresciallo dei Carabinieri intervenuto pur fuori dal servizio. Un 21enne è stato arrestato questa mattina a bordo di un convoglio della Cumana all'altezza della fermata Edenlandia. Il fatto è accaduto intorno alle 11.30, quando alcuni passeggeri, tra i quali il maresciallo dei Carabinieri in servizio al Comando provinciale di Napoli, hanno richiamato un 21enne che non voleva indossare la mascherina. A un primo rifiuto del giovane, il maresciallo si è qualificato ma il 21enne si è nuovamente rifiutato sferrando un pugno al volto del militare, per il quale si sospetta la rottura del setto nasale. Il carabiniere è comunque riuscito a immobilizzare il giovane, nonostante durante la colluttazione il 21enne gli abbia anche morso un dito. Il 21enne, incensurato, è stato arrestato.

Intanto sempre oggi una donna positiva al covid e in isolamento insieme ai figli (minorenni), ha violato la quarantena per raggiungere la sua famiglia in Meridione. Per questo è stata denunciata ieri dai Carabinieri del Comando provinciale di Bologna. Si tratta di uno dei molti interventi fatti domenica dall'Arma, che in tutto ieri ha identificato 539 persone, oltre ad aver controllato 361 veicoli e 81 esercizi pubblici per il rispetto delle misure anti-covid. Tra questi, sono 25 le persone sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina, per spostamenti fuori orario senza valide motivazioni e per assembramenti. In particolare, a Calderara di Reno i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar e un cliente che stava servendo al bancone, mentre a Zola Predosa e' stato multato un 61enne che non portava la mascherina e in piu' urinava in un'area pubblica.