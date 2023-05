Senza soldi e a digiuno da giorni: il gesto di due agenti per aiutare un uomo in difficoltà

Nei giorni scorsi alla sala operativa della questura di Alessandria è arrivata la richiesta di uomo che riferiva di versare in uno stato di grave difficoltà economica e di salute. Dopo aver allertato il personale sanitario per i controlli del caso, gli agenti sono andati di persona a sincerarsi delle sue condizioni. Ai due poliziotti è bastato poco per capire che l'uomo non mangiava da giorni. Semplicemente perché non aveva più denaro per provvedere alle sue necessità. I due giovani agenti, con un gesto di generosità certamente non scontata, si sono dati da fare e hanno deciso di comprare all'uomo le provviste sufficienti per alcuni giorni, nell'attesa dell'accredito della pensione sociale, già sollecitato dall'interessato.