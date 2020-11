Il senzatetto multato per essersi allontanato da casa

Pasquale non ha casa e da una decina d'anni vive per strada: si mantiene chiedendo l'elemosina su un banchetto. Ma gli agenti lo hanno multato per il mancato rispetto dei divieti della zona rossa

Un senzatetto di Como, Pasquale, di 63 anni ha ricevuto una multa da 280 euro (che saliranno a 400 in caso di mancato pagamento immediato) dalla Polizia per "essersi allontanato dal proprio domicilio in violazione delle restrizioni anti-Covid.

Gli agenti lo hanno multato alle 21.05 sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico a Como, dove l'uomo si era accampato. Pur avendo formalmente un domicilio, in realtà Pasquale non ha casa e da una decina d'anni vive per strada: si mantiene chiedendo l'elemosina su un banchetto, con cartelloni che raccontano la sua storia.

La multa è stata segnalata da Mattia de Marco a QuiComo: "Questa vicenda è l'ennesimo sviluppo di una situazione, quella dei senzatetto comaschi, che arriva oggi a un picco drammatico e paradossale".

"Durante l'emergenza covid, sia nel primo che in questo secondo lockdown, Pasquale vive per strada come sempre, facendo ancora più fatica a raccimolare qualche spicciolo dato che le strade della nostra città sono deserte. Questo verbale è uno schiaffo alla dignità di quest'uomo, uno schiaffo a tutti i cittadini, soprattutto agli ultimi. Con l'autorizzazione di Pasquale, che conosco personalmente, vi allego il verbale e una sua foto."

La redazione locale ha contattato telefonicamente Mattia che ha confermato l'accaduto e il fatto che fosse stato autorizzato dallo stesso Pasquale a scrivere ai vari giornali. Sia lui che la moglie lo aiutano spesso portandogli qualcosa da mangiare e lo conoscono oramai da tempo. Il Comune è già stato informato della vicenda, così come la Questura ha confermato l'emissione della multa.