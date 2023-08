Il senzatetto con 100 auto intestate

Senza fissa dimora ma con ben cento auto intestate. Questa la situazione di un 52enne milanese, il cui ruolo di prestanome è stato scoperto grazie a un sequestro della polizia locale a Verona. Gli agenti, durante un controllo nel quartiere Sacra Famiglia, hanno sequestrato una delle tante macchine intestate al 52enne. L'auto è stata intercettata grazie al sistema informativo "Giano", che permette di individuare i veicoli già segnalati dall'autorità giudiziaria e dalla procura milanese.

I mezzi intestati al senzatetto, ora finito sotto processo a Milano, verrebbero ritrovati in varie parti d'Italia dopo la commissione di furti, rapine e incidenti con pirati della strada. La macchina è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca e affidata al deposito giudiziario in attesa della radiazione. Il mezzo è tra i moltissimi noleggiati ai gruppi criminali, che la polizia locale di Verona ha intercettato in città.

Continua a leggere su Today.it...