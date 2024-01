Senzatetto muore di stenti dietro il palco del concerto di Capodanno

Il suo corpo, ormai senza vita, era a poca distanza dal palco del concerto di Capodanno, dove i The Kolors e Arisa hanno cantato insieme ai migliaia di napoletani accorsi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Lui, un clochard di origini asiatiche, non ha partecipato alle celebrazioni: si è spento nella notte di san Silvestro, probabilmente morto di stenti. È successo a Napoli.

Il senzatetto è stato ritrovato sotto i portici di piazza del Plebiscito alle prime luci del 2024. Secondo l'Adnkronos, aveva tra i 30 e i 40 anni. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha riscontrato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia per avviare le indagini. Dai primi accertamenti, non è emerso alcun segno sulla salma, l'ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale.