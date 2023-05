Sequestrata auto senza assicurazione: arriva il carro attrezzi, ma l'autista non ha la patente

Curiosa vicenda a Gambettola, in provincia di Forlì Cesena, dove gli agenti della Municipale sono stati costretti a sanzionare non solo l'automobilista indisciplinato ma anche il carro attrezzi che era arrivato in soccorso. Tutto è iniziato lungo la provinciale Staggi dove, secondo quanto ricostruito, un uomo è stato fotografato dall'autovelox mentre alla guida della sua auto si faceva beffe del limite di velocità di 50 km/h. Poco dopo il conducente è stato fermato da una pattuglia che ha proceduto a verbalizzare la sanzione applicando anche la decurtazione dei punti sulla patente.

Fin qui nulla di strano, se non che, le apparecchiature in dotazione agli agenti hanno segnalato, per quel veicolo che correva ben oltre i limiti, la mancanza della copertura assicurativa, scaduta da circa sei mesi. Scontato un nuovo verbale e il sequestro dell'autovettura che potrà essere restituita solo dopo il pagamento della sanzione e l'esibizione di una nuova assicurazione.

Ma non è finita, l'automobilista, per portare l'autovettura nel luogo di custodia, ha chiamato un carro attrezzi di fiducia. E qui una nuova sorpresa: l'autista del carro attrezzi, forse pensando di non essere controllato, è arrivato guidando nonostante non più titolare della patente da diversi anni. A questo punto gli agenti di polizia, increduli, non hanno potuto fare altro che sequestrare anche il carro attrezzi.