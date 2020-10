Coronavirus: sequestrato il laboratorio che fa tamponi sbagliati e a prezzo super

Altro che tamponi affidabili. I Carabinieri del NAS di Palermo, nell'ambito di una più ampia strategia di controllo finalizzata a perseguire illeciti commessi nell'erogazione di servizi sanitari svolti durante l'attuale emergenza pandemica, hanno proceduto, al sequestro penale di un laboratorio per lo screening del virus Sars-COV-2 presso un centro diagnostico privato del trapanese.

Laboratori test Covid-19 sequestrato nel trapanese

Il provvedimento, spiega il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Palermo, "è scaturito dagli esiti investigativi del NAS che hanno evidenziato come il laboratorio abbia continuato ad analizzare tamponi molecolari per conto dell'ASP di Trapani, di cliniche delle provincie di Palermo e Trapani nonché di privati, nonostante le apparecchiature utilizzate (nei mesi di aprile ed agosto) fossero state valutate non idonee per lo screening del Covid-19 da parte dell'ente certificatore regionale di controllo qualità".

Inoltre "era stato rilevato che le matrici oggetto di analisi erano risultate difformi dal reale contenuto e, in alcuni casi, l'esame analitico aveva dato esito negativo al virus quando in realtà doveva essere positivo".

Nel contempo, le indagini hanno fatto emergere che il titolare della struttura diagnostica ed il direttore tecnico del laboratorio: hanno omesso di inserire nella piattaforma web regionale per il Covid-19 i test privati eseguiti e processati ed il relativo esito; hanno praticato ai privati un prezzo per tampone variabile tra 80 e 100 euro, anziché applicare la tariffa di euro 50 a test stabilita dalla circolare regionale, una delle condizioni per la quale lo specifico esame era stato accreditato anche ai laboratori privati; non hanno adempiuto alla presenza obbligatoria del biologo specializzato in microbiologia, virologia o genetica; figura professionale indispensabile nella processazione dei tamponi ororino-faringei per il Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il titolare ed il direttore tecnico del laboratorio "sono stati deferiti, in concorso tra loro, alla competente Procura della Repubblica di Trapani per falso e frode nell'esecuzione del contratto con l'ente pubblico, avendo eseguito presso il laboratorio in questione, per conto dell'ASP di Trapani, 7.600 tamponi, richiedendo alla stessa il pagamento di fatture per complessive 380.000 euro, dei quali 72.000 già corrisposti".