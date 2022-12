Torna a casa dopo una serata in un locale, cade in un canale e muore

Tragico epilogo per la vicenda della 49enne Serena Bertini, la donna di Calcinato ricoverata a Brescia da sabato notte dopo essere stata rinvenuta esanime in canale agricolo del comune bresciano. Soccorsa da alcuni passanti, all'arrivo dei sanitari era già in arresto cardiaco (forse per l'acqua gelida, o dopo aver battuto la testa sulle pareti in cemento): è stata rianimata, intubata e trasferita d'urgenza in ospedale a Brescia, dove per qualche giorno è rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione, in coma.

Nelle ultime ore le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, fino al decesso. La salma resta ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Non è ancora del tutto chiaro come abbia fatto a cadere nel canale, nella notte tra sabato e domenica.

Pare avesse passato una serata in un locale della zona e stesse tornando a casa a piedi: potrebbe essere inciampata mentre camminava. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella di una caduta accidentale.